Harga Beras di Pasar Tradisional Terus Naik Gegara Musim Kemarau

Irwan, Jurnalis · Rabu 30 Agustus 2023 13:59 WIB
Harga beras di pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Salah satunya di Pasar Tradisional Purwakarta, Pasar Rebo.
 
Akibat kenaikan ini, tidak lagi ditemukan beras murah layak konsumsi. Harga beras yang awalnya Rp11.000 kini menjadi Rp13.000 per kg. 
 
Naiknya harga beras membuat para pembeli menjerit. Menurut pedagang, kenaikan ini dampak dari musim kemarau. 
 
Kontributor: Irwan 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

