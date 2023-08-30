...

Persembahkan 5 Emas di Porprov Bangka Belitung, Pelatih Tinju Bangka Barat Titip Pesan Penting ke Pemerintah

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 30 Agustus 2023 17:09 WIB
Bangka Barat, Bangka Belitung - Cabang Olahraga tinju Bangka Barat berhasil menorehkan prestasi gemilang pada Porprov Bangka Belitung ke-6 tahun 20023. Di bawah bimbingan pelatih Pahotma Halomoan Sitompul, para atlet sukes menggondol 5 emas, 2 perak, dan 4 perunggu.
 
Usai mengantarkan cabor tinju menjadi juara umum, Pahotma pamit dan berpesan ke pemerintah Bangka Barat. Ia berpesan kepada pemerintah daerah dan KONI untuk terus melakukan pembinaan kepada para atlet
 
Sementara salah satu atlet tinju Bangka Barat, Dedi Dahlan menyampaikan rasa bahagianya bisa meraih medali emas. Untuk kejuaraan berikutnya, Dedi berharap bisa mengikuti Pra-PON untuk berprestasi di tingkat nasional.
 
Diketahui, pertandingan tinju pada Porprov Bangka Belitung ke-6 berlangsung dari tanggal 23 hingga 29 Agustus 2023 di lapangan Gelora, Kecamatan Mentok, Bangka Barat.
 
Reporter : Rizki Ramadhani
Produser : Febry Rachadi
Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

