Bangka Barat, Bangka Belitung - Cabang Olahraga tinju Bangka Barat berhasil menorehkan prestasi gemilang pada Porprov Bangka Belitung ke-6 tahun 20023. Di bawah bimbingan pelatih Pahotma Halomoan Sitompul, para atlet sukes menggondol 5 emas, 2 perak, dan 4 perunggu.

Usai mengantarkan cabor tinju menjadi juara umum, Pahotma pamit dan berpesan ke pemerintah Bangka Barat. Ia berpesan kepada pemerintah daerah dan KONI untuk terus melakukan pembinaan kepada para atlet

Sementara salah satu atlet tinju Bangka Barat, Dedi Dahlan menyampaikan rasa bahagianya bisa meraih medali emas. Untuk kejuaraan berikutnya, Dedi berharap bisa mengikuti Pra-PON untuk berprestasi di tingkat nasional.

Diketahui, pertandingan tinju pada Porprov Bangka Belitung ke-6 berlangsung dari tanggal 23 hingga 29 Agustus 2023 di lapangan Gelora, Kecamatan Mentok, Bangka Barat.

Reporter : Rizki Ramadhani

Produser : Febry Rachadi

