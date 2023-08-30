Inilah Desmawati, Ibunda Josi Putri pelajar Indonesia yang dibunuh di Jepang. Kedatangan Desmawati ke KBRI untuk mengurus pemakaman anak sulungnya, Josi (23)

Josi sebelumnya dibunuh WN Jepang, Keiichiro Kajimura (40) di apartemennya. Desmawati memohon kepada KBRI dan pihak sekolah untuk memulangkan mayat korban. Ia pun meminta keadilan pembunuh anaknya dihukum seberat-beratnya

Kontributor: Eka Guspriadi

Produser: Akira Aulia W

(rns)

