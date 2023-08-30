Beginilah kondisi tumpukan sampah di kolong jembatan Tol Purbaleunyi, Bandung. Beragam sampah rumah tangga maupun industri bercampur sampai menggunung
Diketahui, sampah-sampah itu ketinggiannya mencapai 2 meter. Sampah-sampah ini sudah menumpuk di kolong tol selama 3 bulan. Hal ini membuat warga terganggu karena bau busuk dari sampah
Kontributoir: Erick Fahrizal
Produser: Akira Aulia W
(rns)
