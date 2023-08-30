Gadis cantik S (18) ditangkap karena live streaming judi slot. TKP di Puri Cibeureum Permai 1, Jalan Gunung Bromo, Kota Sukabumi.
Pelaku live streaming di kanal YouTube Koko Slot Gacor. Tiga jam live streaming, S menerima upah sebesar Rp500 ribu.
S dibantu oleh FU (31) pria asal Kabupaten Brebes, Jateng. Keduanya mengontrak rumah untuk tempat live streaming.
Saat ini, Rabu (30/8) keduanya masih diperiksa di kantor polisi.
