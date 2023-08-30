Petugas sekuriti kantor Pengadilan Agama Kota Bukittinggi tewas. Ia tewas usai melerai pertengkaran suami istri yang sedang dalam proses mediasi.

Setelah pertengkaran reda, korban keluar ruangan. Teman korban yang menyusul, melihat korban tergeletak pingsan.

Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong.

Jenazah langsung dibawa ke kampung halamannya di Batusangkar, Tanah Datar, untuk dimakamkan.

Kontributor: Wahyu Sikumbang

(fru)

