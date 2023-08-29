Presenter kondang Raffi Ahmad dan Ruben Onsu ikut masuk nominasi dalam ajang penghargaan Indonesian Television Awards 2023. Masuk dalam kategori nominasi yang sama yakni Pembawa Acara Televisi Terpopuler

Saling bersaing dalam nominasi pembawa acara, baik Raffi dan Ruben justru saling mendukung satu sama lain

Indonesian Television Awards 2023 kembali hadir dengan sejumlah kategori di antaranya Program Prime Time Terpopuler, Program Prime Time Non Drama Terpopuler, Program Akhir Pekan Terpopuler Pembawa Acara Televisi Terpopuler, Aktris Sinetron Terpopuler dan masih banyak lagi.

Sebagai informasi, ajang penghargaan Indonesian Television Awards 2023 akan tayang pada 25 September nanti.

Reporter : Annastasya Rizqa

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

