Ajang penghargaan Indonesian Television Awards 2023 akan segera digelar. Puncak penghargaan bergengsi ini akan berlangsung pada 25 September 2023 di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Acara yang sudah berlangsung selama 8 tahun ini, akan kembali mengapresiasi para insan pertelevisian Tanah Air

Indonesian Television Awards 2023 kembali hadir dengan sejumlah kategori di antaranya Program Prime Time Terpopuler, Program Prime Time Non Drama Terpopuler, Program Akhir Pekan Terpopuler Pembawa Acara Televisi Terpopuler, Aktris Sinetron Terpopuler dan masih banyak lagi.

Reporter : Annastasya Rizqa

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

