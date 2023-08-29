Siapa yang tidak mengenal Teh Talua atau Teh Telur, kuliner menyegarkan dari Sumatera Barat? Minuman khas pria dari Minangkabau ini memang terkenal sebagai pembangkit stamina

Lantas seperti apa jika Teh Talua dipadukan dengan beragam buah-buahan segar ?

Satu porsi teh talua buah dihargai hanya Rp 15 ribu rupiah, sudah dengan pilihan jenis buah. Ada Talua Mangga, Naga, Pandan, Tapai dan Pinang Keju yang tiap rasanya memiliki ciri khas tersendiri.

Reporter : Budi Sunandar

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

