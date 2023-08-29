Perolehan medali emas cabang olahraga atletik Bangka Barat pada pekan olahraga Provinsi Bangka Belitung keenam melampaui target. Dari yang ditargetkan sebanyak enam medali, namun para atlet berhasil memberikan kejutan dengan memboyong 10 medali emas.

Ketua pengurus Kabupaten Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Bangka Barat, Novianto mengaku bangga atas capaian anak asuhnya. Ia mengatakan pihaknya akan fokus untuk terus membina para atlet agar mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional hingga internasional

Setelah bertarung di Porprov Bangka Belitung, pengurus Kabupaten PASI Bangka Barat akan membidik bibit-bibit potensial. Mulai dari usia sekolah dasar untuk dilakukan pembinaan dengan harapan ke depan dapat mengharumkan nama Kabupaten Bangka Barat.

Reporter : Rizki Ramadhani

Produser : Febry Rachadi

ve: fani g.

(sfn)

