Dampak el nino dan kemarau di tahun ini juga dirasakan warga Lampung. Banyak warga mengalami kelangkaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari terutama untuk air dan memasak sehari-hari.

Mengatasi hal tersebut, PMI Kabupaten Way Kanan menyalurkan air minum bersih layak konsumsi di Kelurahan Blambangan Umpu. Program ini akan digencarkan ke tempat-tempat yang kekurangan air bersih.

Reporter : Yuswantoro

Produser: Reza Ramadhan

