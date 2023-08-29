Dampak el nino dan kemarau di tahun ini juga dirasakan warga Lampung. Banyak warga mengalami kelangkaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari terutama untuk air dan memasak sehari-hari.
Mengatasi hal tersebut, PMI Kabupaten Way Kanan menyalurkan air minum bersih layak konsumsi di Kelurahan Blambangan Umpu. Program ini akan digencarkan ke tempat-tempat yang kekurangan air bersih.
Reporter : Yuswantoro
Produser: Reza Ramadhan
