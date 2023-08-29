Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebut akan ada kejutan soal bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan mendampingi Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Kejutan tersebut disebut akan diumumkan saat kunjungan Prabowo Subianto ke Kantor DPP Golkar Kamis (31/8/2023) besok.

Airlangga mengatakan, keputusan Koalisi Indonesia Maju mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres) adalah bentuk cerminan dan komitmen terhadap keberlanjutan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

