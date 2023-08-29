Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait rumah mewah milik mantan Wakil Menlu Dino Patti Djalal yang diduga dijadikan markas pelaku penipuan online. Polisi mengatakan, penyewa rumah milik Dino itu melampirkan KTP palsu.

Sementara untuk dugaan pencurian maupun penipuan, pihaknya belum menemukan bukti. Sebelumnya, Melalui akun Instagramnya, Dino membagikan sejumlah foto-foto penampakan rumahnya pasca ditinggal pengontrak yang merupakan WNA. Dino membeberkan, rumahnya ternyata dijadikan tempat operasi sindikat penipuan online.

