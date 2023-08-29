...

Ratusan Pengemudi Ojek Online Berunjuk Rasa Tuntut Legalitas dan Payung Hukum

Irfan Maulana, Jurnalis · Selasa 29 Agustus 2023 18:30 WIB
Ratusan pengemudi ojek online (ojol) berunjuk rasa di kawasan patung kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa, (29/8/2023). Aksi ini dikawal puluhan aparat kepolisian. Sejumlah kendaraan taktis berlapis baja juga disiagakan.
 
Para ojol yang berasal dari berbagai wilayah di Jabodetabek ini menuntut legalitas dan payung hukum untuk ojek online. Aksi ini menyebabkan kemacetan di sejumlah jalan sekitar Istana Merdeka Kepresidenan RI.
 
Reporter: Irfan Maulana
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

