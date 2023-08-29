Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno mengklaim chemistry dirinya dengan Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo semakin kuat. Hal ini disampaikan Sandiaga di Yogyakarta, Selasa (29/8/2023).

Dia mengatakan komunikasinya dengan Ganjar Pranowo selama ini memang sangat baik. Ia pun merasa klik dengan Ganjar karena dia bisa melengkapi dengan perspektif ekonomi hijau.

Kendati demikian, Sandiaga mengaku menyerahkan semua keputusan itu kepada petinggi partai.

Reporter : Heru Trijoko

Produser: Reza Ramadhan

