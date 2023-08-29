...

Peluang Dampingi Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno Ngaku Sudah Klik

Heru Trijoko, Jurnalis · Selasa 29 Agustus 2023 18:00 WIB
Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno mengklaim chemistry dirinya dengan Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo semakin kuat. Hal ini disampaikan Sandiaga di Yogyakarta, Selasa (29/8/2023). 
 
Dia mengatakan komunikasinya dengan Ganjar Pranowo selama ini memang sangat baik. Ia pun merasa klik dengan Ganjar karena dia bisa melengkapi dengan perspektif ekonomi hijau.
 
Kendati demikian, Sandiaga mengaku menyerahkan semua keputusan itu kepada petinggi partai.
 
Reporter : Heru Trijoko
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

