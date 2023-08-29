Banjir bandang menerjang dua desa di Nagan Raya, Aceh, Senin (28/8). Dua desa adalah Blang Meurandeh dan Babah Suak. Banjir datang tiba-tiba dipicu hujan lebat di Pegunungan Beutong Ateuh.

Video amatir merekam warga panik saat air lumpur dan kayu menerjang. Selain merusak sejumlah rumah, ternak warga juga hanyut.

Hingga saat ini, Selasa (29/8) petugas belum bisa memastikan jumlah korban jiwa.

