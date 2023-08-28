Bek Cruzeiro, Marlon, melampiaskan kekesalannya kepada Luis Suarez. Marlon terpancing emosinya melihat striker asal Uruguay yang dianggap sering memprovokasi lawan.

Suarez melepaskan sepatunya usai terjatuh dilanggar Luciano Castan. Melihat kejadian itu, Marlon membuang sepatu Suarez keluar lapangan. Tindakan Marlon tersebut membuat wasit mengganjarnya dengan kartu kuning.

Di laga itu, Gremio menang 3-0 atas Cruzeiro dalam lanjutan Serie A Brasil.

(fru)

