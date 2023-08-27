...

Timnas Indonesia U-23 Runner Up Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir Terharu Perjuangan Pemain

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 27 Agustus 2023 23:03 WIB
Timnas Indonesia U-23 keluar sebagai runner up Piala AFF U-23 2023 usai kalah dramatis dari Vietnam via adu penalti (6-5).
 
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku tetap bangga dan mengapresiasi dengan perjuangan keras pemain di laga final. Erick juga mengaku terharu dengan semangat para pemain yang berjuang hingga 120 menit di partai puncak ini.
 
Mengingat skuad Garuda Muda tampil dengan kondisi tidak ideal, menyusul cedera yang menimpa beberapa pemain. Hal itu disampaikannya saat kunjungan ke Surabaya dan menyebut Kualifikasi Piala Asia U-23 menjadi prioritas.
 
Kontributor: Yudha Prawira
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

