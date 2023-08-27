Lionel Messi memastikan kemenangan 2-0 Inter Miami atas New York Red Bulls dalam lanjutan MLS 2023. Sang kapten mencetak gol setelah bekerja sama dengan Benjamin Cremaschi (89'). Messi menandai debut di MLS dari bangku cadangan, masuk sebagai pemain pengganti di menit 60.

Inter Miami membuka keunggulan di babak pertama melalui Diego Gomez (32'). Hasil ini membuat The Herons naik dari posisi juru kunci klasemen sementara.

-------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

