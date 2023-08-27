JAKARTA - Penonton FIBA World Cup 2023 tak perlu khawatir bosan menunggu pertandingan dimulai. Pihak penyelenggara menyajikan banyak permainan di Indonesia Arena yang siap menghibur.

Terdapat berbagai permainan seperti lempar bola basket, kuat-kuatan dunk di ring basket, mencicipi bermain basket dengan Virtual Reality alias VR, permainan Playstation 5 yang menampilkan gim basket terkemuka, 2K23.

Selain itu terdapat pula gim simulasi ojek online. Booth-booth ini memberikan hadiah untuk para penonton.

