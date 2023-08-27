...

Kebakaran TPA Sampah Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, Sampah Menumpuk di Bandung Raya

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Minggu 27 Agustus 2023 21:00 WIB
Proses pemadaman kebakaran TPA Sampah Sarimukti di Kab. Bandung barat, memasuki hari ke-9. Imbasnya, sampah-sampah di beberapa wilayah Bandung Raya menumpuk dan tidak terangkut
 
Sampah berbagai jenis kiriman masyarakat ini kian menumpuk, bahkan terus menggunung. Beberapa hari terakhir, bak pengangkut sampah terlihat berjejer di pinggir Jalan Djulaeha, tepatnya di depan Pasar Atas Baru, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat
 
Pemerintah merencanakan, pengangkutan sampah secara bertahap akan dimulai 28 Agustus ke lahan baru. Nantinya, pengiriman sampah akan dibatasi maksimal 100 unit truk saja dalam sehari 

