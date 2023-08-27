Korban kebakaran rumah di Sunter Jaya, Jakarta Utara sempat berteriak meminta tolong.

Hal ini diungkap warga yang menjadi saksi peristiwa kebakaran. Namun, nyawa tak tertolong dan mereka terjebak dalam kobaran api di rumah tersebut.

Total ada 3 orang tewas yang merupakan satu keluarga. Lima orang lainnya selamat dan tengah mengungsi.

Sebelumnya kebakaran terjadi pada Minggu, (27/8/2023) dini hari akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan setelah 12 unit Damkar dikerahkan.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News