Seperti inilah antrean armada truk pengangkut sampah yang akan menuju TPA Sarimukti. Antrean ini terjadi imbas kebakaran yang terjadi sejak sepekan lalu. Sang sopir bahkan terpaksa menginap semalam untuk mendapatkan giliran masuk timbangan.

Pemkab Bandung Barat rencananya akan menyiapkan TPA Alternatif pada Senin (28/8/2023) besok. Situasi ditutupnya TPA Sarimukti ini ternyata membuat sejumlah pemulung terpaksa mengais dan memilih sisa sampah yang ada diluar TPA

