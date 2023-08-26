...

Cari Solusi Cepat, Inter Ambil Lagi Alexis Sanchez dengan Status Pinjaman

Andika Gesta, Jurnalis · Sabtu 26 Agustus 2023 21:34 WIB
Inter Milan resmi mendatangkan kembali Alexis Sanchez. Pemain yang dilepas pada 2022 lalu ini dipinjam dari Marseille selama semusim. Timbal baliknya, Il Biscione melepas Joaquin Correa ke klub Prancis itu juga dengan status pinjaman semusim.
 
Selama di Inter pada periode pertama, Sanchez bukukan 20 gol dan 23 assists dari 109 laga. Ia akan jadi solusi cepat untuk memperkuat lini depan Il Biscione.
