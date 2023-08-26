Jude Bellingham menjadi aktor kemenangan Real Madrid atas Celta Vigo 1-0. Gelandang timnas Inggris itu mencetak satu-satunya gol di menit 81.
Tambahan gol itu membuat Bellingham sudah mengemas 4 gol dalam tiga laga perdananya bersama Los Blancos. Ia pun menjelma jadi sosok penting yang membawa Madrid menangi 3 laga beruntun.
Hasil ini membuat Real Madrid kokoh di puncak klasemen sementara.
