Jude Bellingham menjadi aktor kemenangan Real Madrid atas Celta Vigo 1-0. Gelandang timnas Inggris itu mencetak satu-satunya gol di menit 81.

Tambahan gol itu membuat Bellingham sudah mengemas 4 gol dalam tiga laga perdananya bersama Los Blancos. Ia pun menjelma jadi sosok penting yang membawa Madrid menangi 3 laga beruntun.

Hasil ini membuat Real Madrid kokoh di puncak klasemen sementara.

-------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

