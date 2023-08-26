...

Anak Disabilitas Unjuk Kebolehan di Acara Besutan Ikawati ATR/BPN

Giffar Rivana, Jurnalis · Sabtu 26 Agustus 2023 22:45 WIB
Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka acara Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas pada Sabtu (26/8).
 
Acara tersebut diadakan oleh Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ketua umum Ikawati ATR/BPN Nanny Hadi Tjahjanto menuturkan, acara tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-78 RI.
 
Dalam rangkaian acaranya, para anak-anak disabilitas memamerkan kemampuan di depan para penonton. Ada yang menampilkan olahraga karate, bermain band, menari tradisional, dan juga fashion dengan tema busana tradisional Indonesia.

