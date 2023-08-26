Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka acara Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas pada Sabtu (26/8).

Acara tersebut diadakan oleh Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ketua umum Ikawati ATR/BPN Nanny Hadi Tjahjanto menuturkan, acara tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-78 RI.

Dalam rangkaian acaranya, para anak-anak disabilitas memamerkan kemampuan di depan para penonton. Ada yang menampilkan olahraga karate, bermain band, menari tradisional, dan juga fashion dengan tema busana tradisional Indonesia.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News