Hasil Tes DNA Pastikan 2 Bayi di Bogor Tertukar

Wildan Hidayat, Jurnalis · Sabtu 26 Agustus 2023 09:14 WIB
Polisi mengumumkan hasil tes DNA kasus bayi tertukar di Bogor, Jumat (25/8) malam. 
 
Dipastikan, bahwa bayi laki-laki yang dirawat oleh keluarga S dan keluarga D selama satu tahun tertukar di RS Sentosa Bogor.
 
Pengumuman tersebut sudah diterima dengan baik oleh kedua keluarga setelah melakukan mediasi di Polres Bogor.
 
Proses transisi bayi dari kedua keluarga akan dilakukan secara bertahap. Proses tersebut memakan waktu kurang lebih satu bulan. 
 
Mulai dari asesmen kepada masing-masing anak dan keluarga, penyesuaian lingkungan hingga nantinya tahap penyerahan bayi.
 
Sebelumnya, bayi laki-laki dari kedua keluarga tertukar di RS Sentosa Bogor pada 18 Juli 2022. 
 
Reporter: Wildan Hidayat
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

