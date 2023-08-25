Ketua Bapilu PPP sekaligus kandidat bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari PPP, Sandiaga Uno disambut teriakan cawapres Ganjar Pranowo saat mengunjungi DPC PPP di Bekasi, Jawa Barat. Terkait peluangnya mendampingi Ganjar, Sandiaga menyatakan siap menjadi cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Sandiaga menyebut partainya sudah memantapkan posisi sesuai dengan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan. PPP juga disebutnya tidak menutup komunikasi dengan partai-partai lainnya untuk kemajuan dan persatuan Indonesia.

(mhd)

