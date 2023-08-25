Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan disinsentif tarif parkir bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Terutama bagi kategori parkir di park and ride yang telah terintegrasi dengan layanan angkutan umum.

Sebelumnya pemerintah menggelar uji coba tilang uji emisi di 5 wilayah di DKI Jakarta. Hal ini merupakan upaya menjaga kualitas udara di DKI Jakarta.

Reporter : Widya Michella

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News