Uji Emisi di Asia Afrika Jakpus, 18 Kendaraan Dinyatakan Tak Lolos

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Jum'at 25 Agustus 2023 14:10 WIB
Pemprov DKI Jakarta melaksanakan uji coba tilang emisi bagi kendaraan, Jumat (25/8/2023) pagi. Salah satu lokasinya berada di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat.
 
Tercatat, sebanyak 89 unit kendaraan melaksanakan uji emisi. Ada 71 unit kendaraan dinyatakan lolos dan 18 unit tidak lolos.
 
Sebelumnya, kebijakan ini dikeluarkan untuk mengurai polusi udara yang terjadi di Jakarta.
 
Reporter: Bachtiar Rojab
Produser: Reza Ramadhan

