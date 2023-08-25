...

Tak Terima Antrean Isi BBM Diserobot, Pemuda Tusuk Sopir dengan Badik di Kota Bitung

Francine Darungo, Jurnalis · Jum'at 25 Agustus 2023 13:33 WIB
Pria inisial FL seorang pengemudi tewas ditikam dengan badik, Kamis (24/8). FL ditikam oleh J (19) warga Girian Indah, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
 
Peristiwa penikaman di SPBU BCL Manembo Nembo Kota Bitung. Saat itu pelaku yang juga sopir sedang antre isi BBM di SPBU.
 
Korban datang menyerobot antrean dan memicu adu mulut. Pelaku emosi langsung menikam FL dengan badik hingga tewas.
 
Kontributor: Francine Darungo
Produser: B. Lilia Nova

