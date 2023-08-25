Dinas LH DKI Jakarta gelar uji coba tilang emisi, Jumat (25/8). Uji coba tilang digelar serentak di lima wilayah Jakarta.

Lima titik itu di Perintis Kemerdekaan, RE Martadinata dan Taman Anggrek. Lokasi lainnya di Terminal Blok M dan Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat.

Peserta antre menunggu uji emisi dan diperiksa knalpot kendaraannya. Sejumlah mobil ikut berjejer menunggu antrean uji emisi.

Kegiatan itu diharapkan warga tidak menganggu jam kerja.

Reporter: Widya Michella

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

