Kebakaran terjadi di rumah dua lantai di Jalan Dadap Dalam, Depok, Kamis (24/8/2023). Pasangan suami istri (pasutri) berinisial AN (27) dan AY (25) menjadi korban.

Di lokasi kejadian kini telah terpasang garis polisi berwarna kuning. Terlihat petugas Damkar melakukan investigasi lanjutan di lokasi tersebut.

Kebakaran dipicu kegagalan instalasi listrik pada pompa air yang berada di dekat tangga terbuat dari kayu semi permanen.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

