Kota Depok, Jabar, dinobatkan jadi kota paling berpolusi, Kamis (24/8). Indeks kualitas udara (AQI) menyentuh angka 205 AQI US atau level merah. Angka ini bersumber dari situs pantauan udara IQ Air di kota itu.
Level merah bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti ISPA. Kondisi udara yang tidak sehat dirasakan warga sejak dua bulan lalu.
Kontributor: Iyungrizki
Produser: B. Lilia Nova
(fru)
