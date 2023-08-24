Inter Miami memenangi drama adu penalti atas FC Cincinnati 5-4 untuk melangkah ke final US Open Cup 2023. Lionel Messi jadi aktor penting kelolosan The Herons ke final kedua musim ini.

Tertinggal 2 gol, Messi mengkreasikan dua assists untuk Leonardo Campana lesakkan brace yang menyamakan keadaan.

Sempat berbalik unggul di extra time, Inter Miami harus puas bermain imbang 3-3. Hingga akhirnya Lionel Messi cs tampil sempurna di babak adu penalti.

Produser: Andika Gesta

(rns)

