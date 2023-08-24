...

Denny Sumargo Tantang DJ Verny Hasan Kalkulasi Kerugian Materiil, Siap Ganti Nggak

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 19:00 WIB
Denny Sumargo ambil sikap tegas dengan melaporkan DJ Verny Hasan ke pihak berwajib. Hal ini  terkait ajakan untuk tes DNA ulang yang diunggah Verny di Instagramnya.
 
Selain itu Denny menantang Verny terkait kerugian materiil yang dirasakannya.
 
Imbas pernyataan DJ Verny yang mengaku memiliki anak hasil hubungan di luar nikah dengan Densu. Kasus pada 2013 silam tersebut membuat karir Denny Sumargo hancur lebur.

