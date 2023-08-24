Sidang kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Ammar Zoni, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2023). Ammar Zoni tiba sekitar Pukul 13.23 WIB menggunakan mobil tahanan.

Sayang, tak nampak kehadiran Irish Bella yang menemani dan Ammar memilih bungkam dihadapan awak media.

Sebagaimana diketahui, Ammar Zoni didakwa dengan dua Pasal, yakni Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Reporter : Selvianus Kopong Basar

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News