

Begini Reaksi Ammar Zoni saat Jalani Sidang Tanpa Didampingi Irish

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 16:15 WIB

Sidang kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Ammar Zoni, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2023). Ammar Zoni tiba sekitar Pukul 13.23 WIB menggunakan mobil tahanan. 
 
Sayang, tak nampak kehadiran Irish Bella yang menemani dan Ammar memilih bungkam dihadapan awak media. 
 
Sebagaimana diketahui, Ammar Zoni didakwa dengan dua Pasal, yakni Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
 
Reporter : Selvianus Kopong Basar  
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

