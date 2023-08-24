...

Indonesian Fashion Chamber Gelar Run Away di Paris, Gandeng Brand Tanah Air

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 21:19 WIB
A A A
Indonesia Fashion Chamber (IFC) kembali menggelar ‘Front Row Paris’ untuk keempat kalinya. Acara akan digelar di The Westin Hotel Vendome Paris pada tanggal 2 September 2023.
 
Sejumlah brand  dan desainer Tanah Air akan unjuk gigi. Beberapa diantaranya Kami, Khanaan,  Anggia Handmade, Hikmat Fashion lalu karya fashion mahasiswi BINUS International.
 
Tak ketinggalan juga nama Lidia Hadiwinoto, Deden Siswanto,  hingga Ivan Gunawan. Dengan digelarnya ‘Front Row Paris’ ini diharapkan brand fashion Tanah Air lebih mendunia ke pasar Eropa. 

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini