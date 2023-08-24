Indonesia Fashion Chamber (IFC) kembali menggelar ‘Front Row Paris’ untuk keempat kalinya. Acara akan digelar di The Westin Hotel Vendome Paris pada tanggal 2 September 2023.

Sejumlah brand dan desainer Tanah Air akan unjuk gigi. Beberapa diantaranya Kami, Khanaan, Anggia Handmade, Hikmat Fashion lalu karya fashion mahasiswi BINUS International.

Tak ketinggalan juga nama Lidia Hadiwinoto, Deden Siswanto, hingga Ivan Gunawan. Dengan digelarnya ‘Front Row Paris’ ini diharapkan brand fashion Tanah Air lebih mendunia ke pasar Eropa.

(mhd)

