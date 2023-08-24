Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia masih akan mengkaji serta mempertimbangkan keikutsertaannya untuk menjadi anggota BRICS. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai menghadiri KTT BRICS ke-15 di Sandton Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, Kamis (24/8).

Meski begitu, Presiden Jokowi memastikan bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS sudah sangat baik khususnya dalam bidang ekonomi.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News