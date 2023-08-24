Media sosial digemparkan dengan penangkapan wanita Nyonya N. Nyonya N ditangkap BNN pada Jumat (18/8) di Peusangam, Bireuen, Aceh. Nyonya N dikenal sebagai sosialita dan sering pamer gaya hidup mewah.
Dalam video terlihat Nyonya N pamer busana mahal dan bermain di salju. Tidak ada yang menyangka wanita cantik itu terlibat narkoba kelas internasional.
Penangkapan Nyonya N dibenarkan Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose. Nyonya N diamankan setelah AN ditangkap, barang bukti narkoba 129 kilogram.
AN suami kedua Nyonya N dan dari situ penyamaran wanita cantik itu terbongkar.
Tim Liputan
Produser: B. Lilia Nova
(fru)
