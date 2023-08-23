Honda mengonfirmasi isu viral yang menyebut rangka eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) dituding mudah berkarat dan patah.

PT Astra Honda Motor (AHM) menegaskan seluruh rangka yang terpasang pada motor telah melalui uji kualitas.

Bercak kuning pada rangka eSAF bukanlah karat, melainkan lapisan silicate yang tidak berbahaya dan tidak menyebabkan keropos.

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Andika Gesta

