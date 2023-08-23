Balap Gokart sering dilakukan di beberapa arena di Tanah Air. Siapa sangka, salah satu mobil gokart tersebut adalah karya anak bangsa. UI Motorsport merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UI) yang sukses melakukan inovasi di bidang manufaktur.

Meski masih di tingkat mahasiswa, Gokart karya UI Motorsport mampu mengepakan sayap ke ajang regional hingga nasional.

Reporter: Disti Arifa

(fru)

