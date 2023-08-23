...

Umi Pipik Tunjuk Abidzar Jadi Wali Nikah Adiba dan Egy, Keluarga Mendiang Ustadz Uje Kecewa

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Rabu 23 Agustus 2023 23:00 WIB
Kebahagiaan tengah dirasakan Umi Pipik lantaran anak sulungnya Adiba Khanza Az-Zahra, akan segera menikah dengan pesepakbola Egy Maulana Vikri. Rencananya, pernikahan keduanya akan berlangsung pada Desember 2023 mendatang.
 
Persiapan pernikahan keduanya sudah mencapai 75%. Ditengah persiapan sebuah kontrversi muncul lantaran Abidzar Al Ghifari ditunjuk menjadi wali nikah. Menanggapi keputusan Umi Pipik, adik mendiang Ustadz Jefri Al Buchori, Fajar Sidik angkat bicara.

