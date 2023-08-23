Ratusan pelaku UMKM di Kab. Bangka meramaikan EXPO 2023, Rabu (23/8). Sedikitnya ada 105 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Berlangsung selama 4 hari, Expo 2023 ini diselenggarakan oleh Disparbud Kab. Bangka.

Mengusung tema Ekonomi dan Inspiratif, kegiatan ini bertujuan memfasilitasi potensi UMKM, di seluruh desa di Kab. Bangka.

Pelaku UMKM diharapkan dapat memasarkan produknya dan mendapat tambahan penghasilan.

