Kebakaran TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat masih belum bisa teratasi, Rabu (23/8). Proses pemadaman terkendala akibat jauhnya sumber air dan kepulan asap yang makin tebal.

Asap kebakaran gunungan sampah di TPA Sarimukti mulai berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas warga. Warga mulai mengeluhkan tenggorokannya sakit, sesak napas sampai iritasi mata.

Kontributor: Yuwono Wahyu

(fru)

