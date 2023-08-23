Inilah video viral yang memperlihatkan rambut turis berdiri di gurun pasir. Video direkam di Gurun Kumtag di daerah otonom Uighur, Xinjiang, China
Para turis tertawa girang karena merasa kejadian itu lucu dan menyenangkan. Namun para ilmuwan menyebut itu adalah salah satu tanda bahaya di gurun. Tak lama setelah turis meninggalkan gurun, badai pasir menerjang
Video itu viral di media sosial sejak beberapa hari terakhir
Reporeter: Maria Christina Malau
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow