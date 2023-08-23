Inilah video viral yang memperlihatkan rambut turis berdiri di gurun pasir. Video direkam di Gurun Kumtag di daerah otonom Uighur, Xinjiang, China

Para turis tertawa girang karena merasa kejadian itu lucu dan menyenangkan. Namun para ilmuwan menyebut itu adalah salah satu tanda bahaya di gurun. Tak lama setelah turis meninggalkan gurun, badai pasir menerjang

Video itu viral di media sosial sejak beberapa hari terakhir

