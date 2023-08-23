Lawatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Afrika masih berlanjut. Dari Tanzania, Presiden melanjutkan lawatan ke Mozambik, Selasa (22/8).

GIA-1 tiba di Bandara Internasional Maputo pukul 17.00 waktu setempat. Jokowi disambut Menteri Sumber Daya Mineral Mozambik dan pejabat lain.

Dua orang anak memberikan karangan bunga kepada Presiden. Jokowi menyapa WNI di Mozambik dan sempat berdialog menanyakan kabar.

