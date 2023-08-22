Aksi tawuran dua kelompok pemuda di Belakang Wisma Atlet viral di medsos. Dalam video, tampak puluhan pemuda saling menyerang dengan senjata tajam. Selain menggunakan senjata tajam, ada juga yang membawa senjata api (Pistol).

Kapolsek Tanjung Priok membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya juga telah mengamankan pelaku tawuran dan barang bukti.

Menurut pengakuan para pelaku, mereka tawuran dengan melakukan perjanjian. Hingga kini, polisi masih mendalami motif dari aksi tawuran tersebut.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Akira Aulia W

