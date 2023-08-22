...

Kekeringan Melanda, Puluhan Warga Antre Berjam-Jam untuk Mandi di Sungai

Rustaman Nusantara, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 12:45 WIB
Beginilah penampakan warga Grobogan, Jateng yang tengah mengantre berjam-jam di sungai. Dua sumber air resapan dengan kedalaman 30 sentimeter ini menjadi rebutan warga
 
Pasalnya, sudah tidak ada sumber air lagi yang bisa dimanfaatkan. Musim kemarau yang terjadi belakangan ini menjadi penyebab utamanya
 
Untuk keperluan memasak dan minum, warga harus membeli air bersih. Untuk 500 liter air warga harus membayar Rp70.000 - Rp100.000.
 
Kontributor :  Rustaman Nusantara 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

