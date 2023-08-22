Beginilah penampakan warga Grobogan, Jateng yang tengah mengantre berjam-jam di sungai. Dua sumber air resapan dengan kedalaman 30 sentimeter ini menjadi rebutan warga

Pasalnya, sudah tidak ada sumber air lagi yang bisa dimanfaatkan. Musim kemarau yang terjadi belakangan ini menjadi penyebab utamanya

Untuk keperluan memasak dan minum, warga harus membeli air bersih. Untuk 500 liter air warga harus membayar Rp70.000 - Rp100.000.

Kontributor : Rustaman Nusantara

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News