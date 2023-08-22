Sebanyak 200 batu candi ditemukan di kedalaman dua meter, Selasa (22/8). Lokasi tepatnya di Dusun Bitingan, Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara.

Awalnya penggalian dilakukan warga untuk membuat fondasi rumah. Batu itu memiliki lubang kunci unik untuk mengaitkan batu satu dengan lainnya. Penemuan batu candi berbentuk persegi panjang menarik perhatian warga.

Kontributor: Elis Novit

Produser: B.Lilia Nova

